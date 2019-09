Pininfarina collabora con Evergrande per l'auto ecologica

Il presidente di Evergrande Group, Hui Kayan, ha visitato la sede Pininfarina di Cambiano (Torino), dove ha incontrato il presidente Paolo Pininfarina, l'ad Silvio Angori e il top management. Al centro della visita gli avanzamenti di design dei programmi in corso e la collaborazione su progetti futuri. "Il presidente di Evergrande ha molto apprezzato le nostre nuove proposte di design. Con Evergrande condividiamo lo stesso impegno nel combinare uno stile di eccellenza ad una mobilità sostenibile", spiega il presidente Paolo Pininfarina. "Il lavoro che stiamo svolgendo sul nuovo marchio di auto ecologiche Hengchi - aggiunge Angori - è il primo passo di una promettente collaborazione per nuove attività. Intendiamo sostenere fortemente i piani di sviluppo di Evergrand e ci impegniamo a fare tutti gli investimenti necessari a supportare questa cooperazione strategica".

Hui Kayan in Europa ha anche visitato alcuni leader della tecnologia automobilistica.