Immatricolazioni moto, agosto -2,6%, da inizio anno +6,7%

Frena ad agosto il mercato delle due ruote in Italia, con le immatricolazioni che segnano un calo del 2,6%, a 11.684 unità, rispetto al 2018. I dati di Confindustria Ancma evidenziano un andamento differenziato tra le moto, in ripresa del 5% a 4.670 veicoli, e gli scooter che scontano una flessione del 7,1% a 7.014 unità, con i 'cinquantini' che registrano il calo più marcato (-15,4% a 1.184 unità).

Da inizio anno il saldo delle immatricolazioni resta positivo, segnando un +6,7% a 180.119 veicoli, di cui 100.858 scooter (+5,3%) e 79.261 moto (+8,6%). "Fase interlocutoria per il mercato delle due ruote in agosto, che tuttavia non modifica il trend consolidato di crescita confermato dal dato progressivo. Confidiamo che la ripresa possa proseguire secondo le previsioni" ha commentato Giannetto Marchettini, commissario di Confindustria Ancma.

Il peso di agosto sulle immatricolazioni, segnala la nota, è comunque marginale perché vale solo il 5% delle vendite annuali a causa delle chiusure estive di molte concessionarie.