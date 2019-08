Renault e Nissan discutono un nuovo assetto dell'Alleanza

Nissan e Renault stanno tentando di raggiungere un accordo per rinegoziare la loro alleanza globale, nella speranza che un nuovo equilibrio possa riaprire la strada alla fusione con Fiat Chrysler. Come riporta il Wall Street Journal, in base ad un carteggio email di cui ha preso visione e a dichiarazioni di persone a conoscenza dell'argomento, le discussioni sono ad una fase iniziale (erano già iniziate subito dopo la rottura delle trattative fra Renault e FCA) e potrebbero prolungarsi sino alla fine dell'anno. Nissan, secondo il Wsj, vuole che Renault riduca la quota del 43,4% posseduta nella società giapponese che a sua volta ha solo il 15% di azioni senza voto in quella francese. Secondo WSJ i negoziati potrebbero portare a un primo memorandum d'intesa sulla ristrutturazione già a settembre. Nissan e FCA hanno dichiarato di non avere commenti su questo rapporto mentre Renault non è stata immediatamente disponibile per un commento. A giugno FCA aveva dichiarato di aver abbandonato l'offerta di fusione da 35 miliardi di dollari con Renault, attribuendo alla politica francese di aver 'affondato' l'accordo. Il Governo di Parigi, va ricordato, detiene una partecipazione del 15% nella Casa della Losanga.