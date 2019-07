DS World Paris, lo showroom chiude i battenti il 31 agosto

DS World Paris, lo showroom situato nella Capitale francese al numero 33 di rue Franois 1er, nei pressi dei celebri Champs-Élysées, e che dal 2013 in poi era servita per comunicare il mondo e i prodotti del nuovo brand premium del Gruppo PSA, chiuderà il prossimo 31 agosto, cessando completamente l'attività.

Aperto nell'ottobre di 6 anni fa, proprio per supportare l'operazione che ha 'staccato' i modelli DS dalla gamma Citroen e li ha riuniti in un ambito 'alto di gamma' non ha più ragione di esistere in quanto il network commerciale - viene sottolineato in un comunicato della marca francese - si è sviluppato arrivando a 400 fra DS Store e DS Salon nel mondo. Di questi 112 sono in Francia, con una decina a Parigi e nella sua regione (Vincennes, La Défense, Boulogne-Billancourt, Vélizy, Saint-Denis, St-Quentin-en-Yvelines e Ulis) e questo 'schieramento' permette ora ai DS Store e ai DS Salon di Parigi di prendere il posto di DS World Paris ''la cui missione era quella di essere il pioniere della rete esclusiva del nuovo marchio DS Automobiles''.