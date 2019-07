Brembo: ricavi nel semestre calano a 1,32 miliardi

Brembo chiude il primo semestre dell'anno con ricavi a 1,32 miliardi di euro, in calo dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno (-0,7% a perimetro costante). In flessione anche l'utile netto che si attesta a 123,4 milioni di euro (-11,9%). Lo rende noto Brembo evidenziando che "in un contesto di importanti contrazioni dei volumi su tutti i mercati automotive si ritiene di chiudere l'esercizio con volumi in leggero calo rispetto all'anno precedente, mantenendo tuttavia una redditività in linea con il 2018". L'ebitda si attesta a 270,6 milioni di euro, in crescita del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. L'indebitamento finanziario netto è pari a 434,5 milioni. Gli investimenti netti sono stati pari a 101,9 milioni.

Dai risultati di Brembo nel primo semestre emerge che a parte il segmento auto, la cui diminuzione (-3,8%) è legata ai delle vendite di veicoli, tutti gli altri settori sono in crescita. Le applicazioni per motocicli, infatti, segnano un +5,4%, quelle per veicoli commerciali un +8,7% ed infine le competizioni chiudono a +7,7% rispetto al primo semestre dell'anno precedente.

A livello geografico, le vendite sono in calo del 4,6% in Italia, del 13,6% in Germania, mentre sono in crescita del 5,3% in Francia e dell'1,0% nel Regno Unito. Per quanto riguarda il continente asiatico, l'India continua a crescere e segna un +18,2%, la Cina è sostanzialmente linea (-0,5%) nonostante il forte calo del mercato di riferimento, il Giappone è inflessione del 7,6%.

Il mercato nordamericano (Stati Uniti, Messico e Canada) è in crescita del 6,7%, mentre il Sudamerica (Brasile e Argentina) chiude in calo del 26,8%, principalmente per effetto della riclassifica della società argentina: a parità di perimetro il calo si ridurrebbe al 7,1%.