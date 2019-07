Toyota si allea con cinese BYD per nuovi modelli elettrici

Toyota, che dal 1997 è fortemente impegnata nel comparto dei veicoli ibridi, ha annunciato una collaborazione con la cinese BYD - numero uno mondiale per il quarto anno consecutivo nella produzione di EV - che permetterà lo sviluppo comune di modelli 100% elettrici "a partire dalla prima metà degli anni 2020". Toyota aveva già siglato all'inizio del 2019 un accordo con Panasonic per lo sviluppo e la fabbricazione di batterie agli ioni di litio destinate a modelli con propulsione unicamente elettrica. Come specificato nel comunicato emesso congiuntamente dalle due aziende, "le due parti svilupperanno congiuntamente berline e suv a pianale basso, nonché le batterie di bordo per questi veicoli con l'obiettivo di lanciarle sul mercato cinese con il marchio Toyota nella prima metà del 2020".



BYD, il cui nome sta per Build Your Dreams, è stata fondata nel 1995 per la produzione di batterie ed è cresciuta fino a diventare un importantissimo player nel settore delle soluzioni energetiche totali, affiancando ai veicoli elettrificati altri prodotti come accumulatori di energia di grandi dimensioni. BYD sviluppa internamente batterie, motori ed elettronica di potenza. Nel 2008, BYD è stata la prima azienda al mondo a vendere veicol iibridi plug-in (PHEV) di massa tanto che, dal 2015 in poi, le vendite di BEV e PHEV di BYD sono al primo posto nel mondo. In futuro, si legge nella nota, BYD e Toyota utilizzeranno veicoli elettrificati e tecnologie di sviluppo delle batterie sviluppati sull'esperienza di modelli già introdotti sul mercato e, lavorando assieme, anche attraverso nuovi BEV "attraenti per i clienti e in grado di promuovere ulteriormente la loro diffusione".