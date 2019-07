Mercato auto Europa cala, a giugno -7,9%

Nuova battuta d'arresto pesante per il mercato europeo dell'auto. Nell'Europa dei 28 più Paesi Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) sono state immatricolate - secondo i dati Acea, l'associazione dei costruttori auto europei - 1.491.289 vetture, il 7,9% in meno dello stesso mese del 2018.

Nel primo semestre sono state vendute 8.426.194 auto, con un calo del 3,1% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

Il gruppo Fca ha immatricolato a giugno 90.249 auto nell'Europa dei 28 più Paesi Efta, il 13,55% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. La quota di mercato è in calo dal 6,4 al 6,1%. Nel primo semestre 2019 le vetture vendute da Fca sono 540.540, con una flessione del 9,5% rispetto all'analogo periodo del 2018. La quota di mercato è pari al 6,4% (era 6,9%).

Fca: in crescita vendite in Europa di Jeep e Lancia

Sono in crescita le vendite di Jeep e Lancia in Europa a giugno. Lo sottolinea Fca in una nota. In aumento le immatricolazioni del gruppo in Germania (+1,7% nel semestre) e in Polonia (+40,4% nel mese e +11,7% nel semestre). Jeep aumenta le vendite dell'1,5% a giugno e del 2% nei sei mesi. Oltre al +9% in Italia a giugno, il brand ottiene risultati positivi in Francia (+1,6% nel mese), in Spagna (+3% a giugno e +37,5% nel semestre) e in Germania dove le vendite nei 6 mesi crescono lievemente (+0,1%). Sono in aumento le vendite di Renegade (+32,1% in giugno e +9,9% nel semestre), Wrangler (+7,3% e +57%) e Grand Cherokee (+13,8% nel mese). Con 4.350 consegne Lancia registra un incremento del 7,6% a giugno, mentre nel semestre con quasi 34.800 immatricolazioni +27,4%. Ottimi risultati - sottolinea Fca - per Fiat 500 e Panda che insieme detengono nel semestre una quota del 30,5%. Al di fuori dell'Italia Fiat 500 registra il miglior semestre di sempre, con una quota di mercato del 16,5%.

Auto: Centro Studi Promotor, crisi diesel palla al piede Ue

"Drastico peggioramento in giugno per le vendite di auto in Europa". Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. A rendere più preoccupante la situazione - spiega - è il fatto che soltanto 5 mercati sono in crescita (Lituania, Romania, Irlanda, Grecia e Cipro). Pesano "la debolezza del quadro congiunturale e, soprattutto, la crisi del diesel che determina forte indecisione con rinvio nella sostituzione di vetture già mature per la rottamazione o per il mercato dell'usato. Il calo del diesel è compensato soltanto in parte dall'acquisto di auto a benzina o ad alimentazione alternativa. Queste ultime sono in crescita, ma non tanto quanto sarebbe auspicabile dati i grandi investimenti che richiedono". I 5 maggiori mercati che valgono il 72% delle immatricolazioni accusano un calo del 5,6% in giugno e del 2,2% nel semestre. Il miglior risultato è quello della Germania che registra un calo del 4,7% in giugno, ma nel semestre cresce dello 0,5% toccando il livello massimo di immatricolazioni del decennio. Decisamente peggiore il risultato del Regno Unito con un calo del 4,9% in giugno e del 3,4% nel semestre, mentre la Francia registra un calo rispettivamente dell'8,4% e dell'1,8% e l'Italia del 2,1% e del 3,5%. Il peggior risultato è quello della Spagna (-8,3% e 5,7%). Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, "la situazione del mercato europeo dell'auto non è catastrofica, ma certo non è positiva e preoccupa il fatto che, mentre si è decretato il pensionamento anticipato del diesel, manca una politica a livello europeo per accompagnare il settore dell'auto e della mobilità verso l'obiettivo zero emissioni".