DS Automobiles cresce in Italia del 35,9% nel primo semestre

DS, il brand premium del Gruppo PSA, a tutto gas in Italia nei primi 6 mesi del 2019, con una crescita delle immatricolazioni che è stata del 35,9% rispetto allo stesso periodo del 2018 e che è addirittura arrivata al 60% se si tiene conto del solo secondo trimestre. A livello globale il marchio - totalizzando 32.217 immatricolazioni - è cresciuto dell'1,5%, con una forte accelerazione nel secondo trimestre (+15%). Lo ha detto oggi ad ANSA Yves Bonnefonts, responsabile della marca DS Automobiles, durante una conference call in cui sono stati commentati i risultati ottenuti dal Gruppo PSA, già diffusi questa mattina. DS consolida la sua crescita in Europa + 1,7% con un secondo trimestre a + 16% con diversi mercati - oltre all'Italia - che stanno sostenendo questa tendenza: Belgio (+ 35%), Paesi Bassi (+ 21%) e Danimarca (+ 56%). Elementi centrali di questa crescita sono stati DS 7 Crossback - leader del segmento suv premium in Francia nel primo semestre - e DS 3 Crossback, che è stata lanciata in maggio in Francia ed è, in quel mercato, al primo posto assoluto nelle immatricolazioni di suv premium in giugno. DS Automobiles si è confermata al quarto posto tra i marchi premium più venduti in Argentina e ha fatto progressi nelle regioni del Medio Oriente, dell'Africa e dell'India-Pacifico.



Ottime le performance in Israele (+ 40%), Egitto (+ 66%) e Giappone, dove la crescita è stata del 28% nel primo trimestre e il 75% nel secondo. Oggi il marchio DS è presente in 35 paesi, tra cui la Corea del Sud e Singapore per alcuni mesi e può contare su 400 fra DS Stores e DS Salone (45 dei quali aperti durante il primo semestre 2019).



DS 7 Crossback e DS 3 Crossback hanno rappresentato l'84% delle vendite del marchio ma con l'apertura degli ordini della DS 3 Crossbakck E-Tense 100% elettrica e della DS 7 Crossback E-Tense ibrida plug-in a trazione integrale - che saranno in consegna tra fine anno e primi giorni del 2020 - DS guarda già ad una ulteriore accelerazione della sua presenza di spicco nel mercato premium. ''Festeggiamo la doppia vittoria ottenuta ieri nel Campionato di Formula E - ha detto Bonnefonts - che conferma la qualità e l'impegno di DS nelle nuove tecnologie, per una seconda metà del 2019 che si apre sotto questi ottimi auspici e che sarà elettrizzata''.