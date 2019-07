Fca: Gorlier, a Mirafiori 80mila 500 elettriche all'anno

"Un investimento di circa 700 milioni di euro, una capacità produttiva di 80 mila auto l'anno, con la possibilità di aumentarle, circa 1200 persone dedicate alla produzione". Questi i numeri della nuova Fiat 500 BEV illustrati dal Coo Emea di Fca, Pietro Gorlier, in occasione dell'installazione di uno dei primi robot della nuova linea nello stabilimento di Mirafiori.

"Nei prossimi mesi - ha aggiunto Gorlier - continueremo con l'allestimento dell'impianto, per essere in grado di partire con le prime pre serie entro fine anno e con l'avvio della produzione nel secondo trimestre 2020. Oggi iniziamo a scrivere l'ennesimo nuovo capitolo della storia di Mirafiori con un vero prodotto made in Fiat, made in Torino. La 500 elettrica si avvia a iniziare una carriera di successo".

Gorlier, Mirafiori più grande complesso Fca nel mondo

Mirafiori, con la sua estensione a Grugliasco, "è ancora oggi il più grande complesso di Fca nel mondo". A sottolineare "l'importanza fondamentale del legame con Torino" è il Coo Emea di Fca, Pietro Gorlier in occasione dell'avvio di uno dei primi robot della nuova linea della Fiat 500 elettrica. "Fca è un'azienda globale e sicuramente ha mercati molto importanti - aggiunge - ma il più grande centro di progettazione, sviluppo e produzione auto è ancora Torino con 20 mila addetti. Qui - ricorda Gorlier - stiamo costruendo un centro di eccellenza sulla motorizzazione elettrica. Non è l'unico, ne abbiamo anche in altre regioni, ma combacia alla perfezione con la storia di Mirafiori avere progettato la macchina qua e poi costruirla".

Gorlier, infrastrutture per elettrico stanno crescendo

Le infrastrutture per il mercato dell'elettrico "sicuramente devono crescere e stanno crescendo. Torino ha un piano molto importante e già oggi è una delle città con il maggior numero di colonnine". A dirlo il Coo Emea di Fca, Pietro Gorlier, a margine dell'installazione di uno dei primi robot della linea della nuova Fiat 500 BEV a Mirafiori. "Noi - aggiunge Gorlier - abbiamo anche delle partnership molto importanti, nel caso dell'Italia con Enel X, e saremo in grado non solo di offrire ai clienti la 500 elettrica ma anche delle soluzioni per la ricarica". Soluzioni, precisa Gorlier, "sia per la ricarica a casa (pensiamo infatti che all'inizio i primi acquirenti avranno più che altro un uso metropolitano e quindi ricaricheranno a casa), ma anche tutte le connessioni con i sistemi di ricarica che stanno nascendo per consentire a cliente di trovare la colonnina quando necessario. Credo che anche se la rete non è ancora sviluppata - conclude Gorlier - ci siano piani di investimenti ormai abbastanza chiari da parte di tutti, compresi anche altri costruttori, che renderanno probabilmente nel giro di due o tre anni il sistema di ricarica adeguato per il mercato".

Gorlier, rinnovo linea Maserati? annuncio quando parte

"Lo annunceremo più avanti. Abbiamo una politica molto chiara, annunciamo le cose quando iniziamo a farle". Così, a margine dell'avvio di uno dei primi robot della nuova linea della Fiat 500 BEV, il Coo Emea di Fca, Pietro Gorlier, rispondendo a una domanda sul rinnovo della linea Maserati previsto dal piano industriale. "Abbiamo confermato il nostro piano industriale per i prossimi quattro anni con 5 miliardi di investimenti in Italia - sottolinea Gorlier - e questo contiene il rinnovo di quasi tutti i nostri modelli, compresi i Maserati, che avranno poi anche motorizzazioni ibride, quindi aumenteranno il loro mercato di riferimento". Nel suo intervento alla cerimonia di presentazione Gorlier ha anche ricordato che "saranno inseriti in gamma 12 modelli elettrici tra nuovi ed esistenti. La giornata di oggi è il segno concreto che i nostri progetti procedono a ritmo serrato", ha concluso osservando che "tra la produzione della 500 elettrica, il rinnovamento della Maserati e qualche altra aggiunta di modelli che faremo prima della fine del piano, pensiamo di riuscire a saturare l'impianto di Mirafiori".