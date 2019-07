Peugeot, semestre in crescita grazie a vendite gamma suv

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Le oltre 70 mila Peugeot consegnate in Italia nel primo semestre 2019 hanno consentito al brand francese di archiviare i primi 6 mesi dell'anno con una netta crescita rispetto al 2018: la quota sale fino al 6% (dal 5,7% del 2018) e questo avviene in un contesto di mercato difficile (-2,9% complessivo autovetture e veicoli commerciali). Considerando le sole autovetture, Peugeot chiude il primo semestre sugli stessi numeri del 2018, ma in un contesto di mercato ancor più in calo e questo le ha permesso di salire ad una quota del 5,8%. I veicoli commerciali chiudono invece la prima metà dell'anno al 7,8%, grazie ad un volume di oltre 7.400 unità (+4,9% rispetto al 2018). Significativi i risultati di mercato realizzati dalla gamma suv, con oltre 29mila unità consegnate ai clienti italiani. In particolar modo, 2008 cresce del 5,8% grazie alle 13mila unità immatricolate in 6 mesi. Il suv Peugeot 3008 sale del 4,9% rispetto al 2018 e le quasi 14 mila unità consegnate gli permettono di rimanere il suv europeo più venduto del segmento.



Peugeot 308 SW si conferma poi la station wagon estera più apprezzata in assoluto nel nostro Paese per stile, tecnologia e piacere di guida. La nuova ammiraglia Peugeot 508 fastback, infine, detiene il primo posto del segmento tra i marchi generalisti.(ANSA).