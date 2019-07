Auto elettriche, Bmw torna su dichiarazioni del CTO Froelich

Dopo la presa di posizione da parte di Klaus Froelich membro dei board e direttore della ricerca e dello sviluppo (CTO) di Bmw sul tema del passaggio ai modelli con propulsione 100% a batteria, la Casa di Monaco torna sull'argomento con nuove dichiarazioni dell'alto dirigente.



"Sfortunatamente i miei commenti non sono stati citati per intero - ha detto Froelich riferendosi a quanto scritti da alcuni giornalisti presenti all'evento #NEXTGen - Vorrei chiarire una cosa: l'elettromobilità è in crescita, tecnologia in cui Bmw ha investito molto già dal 2004. Siamo pionieri nell'elettromobilità e siamo stati tra i primi a commercializzare un BEV con la i3".



Bmw ricorda anche come negli ultimi anni, siano stati fatti anche importanti investimenti nella ricerca sulle batterie che porteranno quest'anno all'apertura del Competence Center Battery Cell. "Attualmente stiamo sviluppando la nostra quinta generazione di propulsori elettrici e abbiamo lavorato per avere un accesso sicuro alle relative risorse - ha puntualizzato Froelich - Il nostro motore elettrico Gen-5, ad esempio, non ha bisogno di terre rare". Parlando delle architetture sui cui vengono sviluppati i modelli del Gruppo, Froelich ha ricordato che "offrono un grado di flessibilità che non ha precedenti nel settore automobilistico. A partire dal 2021 - ha detto - potremo offrire ogni tipo di gruppo motopropulsore BEV, PHEV o motori a combustione interna attraverso queste architetture, a patto che esista una domanda di mercato sufficiente". Nel ribadire che il Gruppo Bmw, su questa base, avrà già 25 veicoli elettrificati sul mercato dal 2023, cioè due anni prima del previsto, il direttore della ricerca e dello sviluppo di Bmw ha ricordato che "quest'anno verrà lanciata la Mini Electric quest'anno; a cui seguiranno il prossimo anno la Bmw iX3 e nel 2021 la BMW iNext e la Bmw i4, tutti modelli BEV". Tornando sul tema del rapporto fra mercato e vendite di modelli 100% elettrici, Froelich ha ribadito che dal suo canto il Gruppo Bmw "può rispondere rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti della domanda e, se necessario, aggiungere ulteriori modelli elettrificati. Negli ultimi anni, tuttavia, la domanda dei consumatori di veicoli elettrificati è stata generalmente molto limitata e guidata principalmente da regolamenti o miglioramenti rapidi in materia di incentivi e infrastrutture". Dopo aver ricordato il caso positivo della Norvegia - dove tre vetture Bmw su quattro vendute sono elettrificate - e dove il successo dei modelli BEV è legato agli incentivi e ai vantaggi come quello aprire le corsie degli autobus alle auto elettriche o permettere il parcheggio gratuito, Froelich ha detto che Bmw "crede fermamente che la domanda di veicoli elettrici aumenterà e, per questo motivo, sta accelerando l'introduzione di una gamma di veicoli elettrificati. Tuttavia - ha concluso - rimaniamo convinti che sia assolutamente essenziale continuare ad offrire ai clienti diverse opzioni di propulsione per il futuro prevedibile. A seconda delle loro abitudini di guida, un veicolo a combustione interna o un PHEV può essere l'opzione migliore. Dopotutto, i desideri e i requisiti del cliente variano ancora da Regione a Regione in tutto il mondo".