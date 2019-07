Opel cresce tra i commerciali con Movano, Combo e Vivaro

Con Combo, Vivaro e Movano, la Opel presenta un'ampia gamma di commerciali leggeri, adatti a soddisfare esigenze di vario tipo, anche di chi deve compiere consegne 'offroad' grazie alle nuove versioni 4x4 dei primi due modelli. Con le varianti a trazione integrale, realizzate dagli specialisti francesi del fuoristrada della Dangel, prosegue l'offensiva del marchio tedesco del gruppo PSA, basata su un'offerta particolarmente varia e attenta alle esigenze della clientela. Proprio l'ampio ventaglio di proposte ha permesso alla Casa tedesca di far registrare quasi 33.000 vendite di van nel primo trimestre del 2019, con un aumento del 35 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018.



Una strategia d'attacco che proseguirà il prossimo anno, con l'introduzione, tra gli altri, del Vivaro elettrico. In vendita presso la rete italiana, Movano, Combo e Vivaro sono declinati in "centinaia di versioni, per ogni necessità - evidenziano dalla Casa del Fulmine - "Furgone, cassone fisso e ribaltabile, van doppia cabina, i vari allestimenti - spiegano - contribuiscono a renderli veicoli di successo molto amati dai clienti. Vivaro, lanciato nel 2001, è stato finora prodotto in oltre un milione di unità, con il nuovo aggiornamento ordinabile da fine marzo. L'attuale serie di Movano, il van più grande della gamma di veicoli commerciali Opel, ha registrato circa 170.000 immatricolazioni e si posiziona tra i dieci veicoli più venduti della propria categoria", in attesa dei risultati del nuovo modello, in arrivo nella rete di concessionari del Belpaese entro l fine dell'estate. Nel dettaglio dei dati di vendita, "da gennaio a marzo - chiariscono da Rüsselsheim - la quota di mercato delle immatricolazioni in Europa (E30) è cresciuta di 0,6 punti percentuali, raggiungendo il 4,7 per cento. Nello stesso periodo, la crescita in Italia è stata ben superiore alla media europea, toccando il +62% nei volumi e facendo da traino per il risultato complessivo in Europa", con aumenti del +89% per Combo Cargo, del 40% per Vivaro e del 31% per Movano.



"Opel può vantare la gamma di veicoli commerciali più giovane sul mercato - sottolineano dalla Filiale italiana -. I tre modelli soddisfano alla perfezione numerose necessità di tipo commerciale e facilitano ogni attività lavorativa grazie alle loro funzioni di comfort, oltre a offrire tecnologie di vertice che non hanno rivali nei rispettivi segmenti di mercato".