Piaggio: Colaninno, entro 2021 lanciamo Porter

Piaggio lancerà il nuovo Porter "tra fine 2020 e inizio 2021". Lo ha detto il presidente e amministratore delegato, Roberto Colaninno, a margine dell'Assemblea straordinaria degli azionisti, aggiungendo che il gruppo della Vespa "non intende entrare nel mercato delle quattro ruote". Il patron di Piaggio ha ricordato che il nuovo Porter, realizzato in due modelli (mini-cabinato e minivan), "è sviluppato in joint venture con la società cinese Foton e rientra nel nostro business di veicoli commerciali. Assemblato a Pontedera, sarà venduto con marchioPiaggio in esclusiva in Europa e con marchio Piaggio/Foton nel resto del mondo".