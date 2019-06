Nissan: Saikawa, pronti rivedere partecipazione Renault

La Nissan è pronta a rivedere la partecipazione azionaria nell'alleanza con Renault se dovesse rendersi necessario. Lo ha detto il numero uno della casa auto giapponese a margine dell'assemblea degli azionisti. Saikawa ha anche detto di ritenere il progetto di fusione "non competitivo per Nissan".

L'assemblea degli azionisti di Nissan ha approvato il progetto di riforma della governance voluto dai vertici della società giapponese dopo l'arresto lo scorso novembre di Carlos Ghosn, l'ex presidente del gruppo che comprende l'alleato Renault e la Mitsubishi Motors. La compagnia automobilistica transalpina, maggiore azionista di Nissan con il 43% del capitale, aveva ottenuto la designazione di due membri nel Cda - il presidente Jean-Dominique Senard, e l'ad Thierry Bollore - e in cambio ha garantito con i suoi voti che la mozione ottenesse i due terzi della maggioranza richiesta per l'approvazione. A margine dell'assemblea, il numero uno della Nissan, Hiroto Saikawa, ha detto che la società è pronta a rivedere la partecipazione azionaria nell'alleanza con Renault se dovesse rendersi necessario, aggiungendo di non considerare il progetto di fusione competitivo su entrambi i fronti. Da parte sua Senard ha invece sottolineato che l'idea di un'integrazione tra i due marchi "non è mutata".