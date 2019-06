Nuova sede a Martorell per il brand Cupra del gruppo VW

Il Marchio sportivo Cupra del gruppo Volkswagen avrà una nuova sede a Martorell, nello stesso complesso in cui si trova il quartier generale di Seat. Al contempo, l'attuale struttura nata per ospitare Seat Sport sarà trasformata nel centro operativo della futura divisione Cupra Racing Factory che sarà dedicata alle attività agonistiche. Con questi due importanti passi, il brand dalle due 'c' rovesciate prosegue il suo percorso di 'emancipazione' dalla Casa madre Seat, da cui è nato. Le due strutture saranno completate entro la fine dell'anno in corso.



Le novità sono state annunciate dal Ceo dell'azienda catalana, Wayne Griffiths, in occasione della diffusione dei risultati operativi dei primi 5 mesi del 2019, che segnano la crescita della giovane realtà produttiva.



Wayne ha spiegato: "La sede di Cupra rappresenterà il culmine del nostro consolidamento come marchio indipendente. Il nostro obiettivo è raddoppiare le vendite nei prossimi due, quattro anni e disporre di una sede nostra ci consentirà di ampliare l'organico arrivando a oltre 100 collaboratori, così come allargare la nostra tribù di appassionati di motori in giro per il mondo".



In relazione al nuovo edificio, dalla Spagna sottolineano che "sarà uno spazio poliedrico di 2.400 metri quadrati, ispirato fin dalle fondamenta alla passione automobilistica. Il progetto della sede evoca il paddock di un circuito. Sorgerà su due piani e ospiterà i dipartimenti centrali di vendite, marketing, acquisti e finanza del marchio". Nei 10.500 metri quadrati dell'area, immersa nel verde, sono previsti un patio e un'ampia terrazza, che saranno impiegati anche per organizzare eventi all'aperto come la presentazione di nuovi modelli.



Il palazzo di Seat Sport, al momento impiegato per ospitare il management di Cupra, verrà appunto trasformato nella base operativa di Cupra Racing Factory. "Sarà il nostro nuovo laboratorio di turismo da gara dedicato allo sviluppo delle nostre future auto da corsa - ha detto Antonino Labate, direttore strategia, sviluppo business e operations del brand -, nonché lo spazio in cui prepareremo il debutto della e-Racer a una competizione per turismo elettriche".



Per quello che riguarda i risultati commerciali del 2019, da Martorell chiariscono: "Nei primi cinque mesi Cupra ha venduto 10.300 auto, +76,8% rispetto allo stesso periodo del 2018. Oltre a completare il lancio di Ateca e a portare a termine un importante perfezionamento della Leon, il marchio ha presentato una concept car per dimostrare la propria rotta verso l'elettrificazione. Con un propulsore ibrido ad alto rendimento e 245 Cv, Formentor - sul mercato dal prossimo anno - incarna i principi del marchio ed è prova del fatto che Cupra sia pronta per il futuro".