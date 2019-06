I dipendenti della Volkswagen di Chattanooga, in Tennessee, bocciano il sindacato, e dicono no alla sua creazione. Per il United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici americano, si tratta di uno schiaffo: da anni cerca di organizzare dal punto di vista sindacale l'impianto ma senza successo. Nel 2014 ci era andato vicino ma è stato sconfitto per un soffio. E anche questa volta non è andata meglio: dei 1.600 dipendenti che hanno votato, 883 hanno detto no a una sindacalizzazione.