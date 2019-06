Fca ha prodotto in Polonia motore Firefly numero 100mila

L'impianto polacco di Bielsko-Biala di proprietà di FCA Powertrain, per la sua qualità produttiva e lavorativa medaglia d'Oro del World Class Manufacturing dal 2012, ha sfornato il suo centomillesimo motore della famiglia Firefly.



Proposta sia con architettura a tre sia a quattro cilindri, questa famiglia di propulsori a benzina è dotata della terza generazione della tecnologia Multiair, di filtro anti particolato e di turbocompressore. Si tratta di uno dei fiori all'occhiello del gruppo italoamericano: è in grado di assicurare performance e piacere di guida con riduzioni fino al 20% dei consumi rispetto a unità di analoga cilindrata ma meno avanzate tecnologicamente.



Nato dal progetto 'Global Small Engine' (GSE), in Europa il Firefly è in regola con le normative Euro 6d-Temp e viene costruito nella fabbrica del voivodato della Slesia per essere montato sui modelli Jeep Renegade e Fiat 500X. ''Il 100millesimo propulsore - chiariscono da Torino - è un Firefly Turbo 1.0 e rappresenta insieme alla versione 1.3 l'ennesimo primato tecnologico del Gruppo nel campo motoristico: infatti, proprio come la 'lucciola' da cui prendono il nome, i nuovi motori sono la forma di energia più compatta e pulita adesso disponibile sulle vetture FCA. La loro peculiarità è la specifica architettura che garantisce efficienza, modularità, un notevole livello di standardizzazione dei componenti e del processo produttivo, flessibilità e predisposizione a future evoluzioni. Robustezza ed affidabilità di prodotto e processo testate e garantite con 75.000 ore di analisi virtuali, 60.000 ore di test sul banco prova e circa 5 milioni di chilometri percorsi attraverso i vari continenti''.