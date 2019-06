Bmw: compie 25 anni centro logistico Italia nel veronese

Ha celebrato oggi i suoi 25 anni di attività la sede dei Servizi Logistici del Bmw Group Italia di Volargne (Verona), alla presenza di Sergio Solero, Presidente e Amministratore Delegato.



La struttura veronese festeggia inoltre il decimo e consecutivo "Gold Award", riconoscimento che Bmw Group assegna alla migliore logistica tra le proprie 84 strutture sparse nel mondo. Volargne ha vinto la competizione definita da parametri qualitativi quali la disponibilità di ricambi, la puntualità e la precisione degli ordini e delle evasioni verso la rete dei concessionari.



Attivo dal 7 Marzo 1994, il centro logistico è stato il primo investimento immobiliare della casa di Monaco in Italia. Svolge tutte le fasi essenziali del processo legato a ricambi e accessori sul territorio nazionale, assicurando la funzionalità della supply chain e garantendo un continuo controllo dei flussi logistici secondo gli standard, le politiche e gli obiettivi della Casa. Grazie al collegamento diretto con il magazzino centrale di Dingolfing (Germania), distante appena 600 chilometri, l'approvvigionamento di ricambi e accessori ai concessionari della rete Bmw e Mini avviene quotidianamente.



Il Centro di Volargne è al centro di una superficie complessiva di 84.000 metri quadrati. La superficie coperta è passata da 12.000 agli attuali 33.000 metri quadri, con la possibilità di arrivare fino a 42.000. Aumenta anche la giacenza media, che è passata dalle 19.000 referenze del 1994 alle 56.000 del 2019, in previsione di arrivare a breve a 60.000 referenze.



L'anno scorso sono state evase dal Centro circa 2,5 milioni di linee d'ordine, consegnate mediante 104.000 spedizioni e 343.000 colli. Oltre a essere ai primi posti in termini di prestazioni, il Centro di Volargne è spesso utilizzato dalla Casa Madre per progetti-pilota nel campo dei servizi logistici oltre ad avere la possibilità di ospitare meeting e piccoli eventi in tema.