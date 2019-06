Hyundai, prodotte ad impianto Nošovice 3 milioni auto

Hyundai Motor celebra i 3 milioni di auto prodotte nel suo stabilimento di Nošovice, in Repubblica Ceca, a partire dalla sua apertura nel 2008. La vettura che ha fatto raggiungere questo traguardo è una Hyundai i30 N - il primo modello ad alte prestazioni del brand - ordinata da un cliente in Germania.



Oltre a Hyundai i30 N, sono diversi i modelli del brand prodotti nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC): dalla famiglia i30 - con le versioni 5 porte, Wagon, Fastback e Fastback N - alla nuova Tucson, disponibile anche con il nuovo propulsore ibrido a 48 Volt. Lo stabilimento in Repubblica Ceca è stato avviato nel 2008 e garantisce un posto di lavoro 3.300 dipendenti. La produzione in serie è iniziata il 3 novembre 2008 con una prima linea di produzione. La seconda linea è stata lanciata a settembre 2009 e la terza a settembre 2011, raggiungendo così la capacità produttiva di 300.000 auto all'anno.



Dal 2011, lo stabilimento ha prodotto oltre 1.508.000 di suv di segmento C, mentre nel 2018 la produzione ha superato le 340.000 unità, esportate poi in 69 paesi in tutto il mondo. Lo stabilimento in Repubblica Ceca è l'unico di Hyundai all'interno dell'Unione Europea, e la maggior parte delle auto prodotte vengono destinate ai mercati europei: i cinque clienti più numerosi per questi segmenti - in Germania, Regno Unito, Russia, Spagna e Italia - hanno ricevuto il 49% delle unità totali.



Tuttavia, volumi significativi vengono esportati anche in paesi come Messico, Egitto, Arabia Saudita e Australia.



Tra i 3 milioni di veicoli prodotti da HMMC, sono state 905.500 le unità di Tucson (30% del totale) e 1.077.700 quelle di Hyundai i30 - di tre differenti generazioni - che rappresentano una quota del 36%.



Hyundai ha anche uno stabilimento di produzione a Izmit, in Turchia. Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) ha iniziato la produzione nel settembre 1997 ed è l'impianto di produzione più longevo dell'azienda al di fuori della Corea del Sud. Con circa 2.500 dipendenti, lo stabilimento produce le compatte i10 e i20 soprattutto per i mercati europei e ha una capacità annuale di 245.000 unità.