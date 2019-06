Nasce Arval Mobility Observatory, promuoverà ricerche

Con Arval Mobility Observatory, che prende il posto del precedente Corporate Vehicle Observatory (CVO), nasce una nuova realtà dedicata alla promozione di ricerche indipendenti sulla mobilità. Il suo obiettivo sarà ''comprendere e anticipare i cambiamenti che interessano il mondo della mobilità'' e ''raccogliere e distribuire informazioni approfondite e accurate da condividere con tutti i tipi di pubblico, non solo grandi aziende ma anche piccole e medie imprese, privati, case costruttrici, istituzioni pubbliche, studenti, media e non solo'', per offrire una visione globale delle tendenze della mobilità, delle soluzioni esistenti e delle loro possibili applicazioni.



Arval Mobility Observatory viene lanciato come una nuova piattaforma indipendente, sponsorizzata e supportata da Arval, società del gruppo BNP Paribas, specializzata nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità. Yal Bennathan, nominata responsabile di AMO a livello internazionale, chiarisce: ''Il supporto di Arval nei confronti dell'osservatorio è decisivo per il suo successo. Arval è in grado di aiutarci nella condivisione dei suoi dati e della sua esperienza, ma rispettando allo stesso tempo l'autonomia e l'indipendenza con cui intendiamo operare per essere un contenitore di competenze cross industry e una piattaforma avanzata''.