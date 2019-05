Cnh Industrial: Heuliez Bus fornirà bus elettrici a Parigi

Heuliez Bus, marchio di Cnh Industrial, si è aggiudicata un ordine del valore di 133 milioni di euro per la fornitura di autobus elettrici all'azienda del trasporto pubblico di Parigi. Il marchio, aggiudicandosi la più importante gara d'appalto europea per autobus elettrici, rafforza così la sua posizione, confermandosi all'avanguardia in questo settore.

Gli autobus GX 337, completamente elettrici, sono caratterizzati da zero emissioni e riducono significativamente il livello di rumore e di vibrazioni, offrendo una soluzione perfetta per l'ambiente, in linea con i requisiti richiesti.

CNH Industrial - ricorda una nota dell'azienda - è attivamente impegnata a investire e sviluppare una gamma completa di veicoli a carburante alternativo e questo nuovo e significativo contratto per Heuliez Bus sottolinea la posizione di leadership dell'azienda.