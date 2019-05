Ferrari: Camilleri, SF90 Stradale è nostra pietra miliare

"Una pietra miliare della storia della Ferrari". Così l'ad della Casa di Maranello Louis Camilleri ha descritto la nuova SF90 Stradale, durante la presentazione a Fiorano. Camilleri ne ha parlato come di una "vettura completamente rivoluzionaria". E' "il primo modello ibrido di serie: un assoluto concentrato di bellezza e di tecnologia - ha spiegato - in grado di regalare performance eccezionali e piacere di guida, che rappresenta solo una parte del nostro percorso in direzione della sostenibilità".

Per Camilleri il lancio della nuova Rossa "è il primo passo in una direzione che Ferrari nei prossimi anni percorrerà con volontà incrollabile. Ed entrando in questo nuovo segmento è destinata ad avvicinare nuovi clienti che, ne sono certo, diventeranno in breve tempo clienti affezionati".