Ferrari: Camilleri, schieriamo gamma più ampia di sempre

"Questo 2019 è un anno molto importante per la Ferrari. Un anno in cui abbiamo deciso di dare una profonda accelerazione alla nostra offerta di prodotto". Lo ha detto l'ad della Casa di Maranello, Louis Camilleri, durante il lancio della SF90 Stradale. "Stare fermi in attesa che le cose succedano - ha aggiunto - non è un'opzione presa in considerazione a Maranello. E poi perché una delle grandi lezioni di Enzo Ferrari è stata proprio quella di saper leggere i tempi e anticiparli". La nuova supercar ibrida "è il secondo dei cinque modelli che presenteremo quest'anno: un numero di lanci che non ha precedenti nella nostra storia, che permette alla Ferrari di schierare la gamma più ampia e completa di sempre e di continuare a sorprendere e fare felici i nostri clienti".

Ferrari, ha detto ancora, "è un'azienda ovunque considerata un gioiello da imitare e dobbiamo fare in modo di sostenere e garantire la sua costante crescita, con investimenti non solo economici ma anche umani e intellettuali. E non di anno in anno, o su base quinquennale, ma con programmi che abbiano come traguardo i prossimi 10, 20 o 30 anni".