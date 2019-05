MILANO - "Dopo un'attento esame dei termini della proposta amichevole di Fca, il cda" di Renault "ha deciso di studiare con interesse l'opportunità di una tale combinazione". Lo si legge in una nota del gruppo francese in cui si specifica che "ulteriori comunicazioni saranno diffuse a tempo debito per informare il mercato dei risultati di queste discussioni".