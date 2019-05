Fca-Renault, verso nuovo colosso auto Ue, rivale Vw

Un gigante europeo in grado di insidiare Volkswagen e battere General Motors. Dall'alleanza fra Fca e Renault nascerebbe un gruppo con vendite ben superiori a Gm, la 'sorelle di Detroit' di Chrysler, e poco inferiori al colosso tedesco e a Toyota. Ma le nozze italo-francesi hanno prospettive ancora più ambiziose: se Fca entrasse in futuro nell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi nascerebbe la prima casa automobilistica mondiale in grado di cambiare gli equilibri dell'intera industria, alle prese con il boom dell'elettrico trainato da Tesla e la concorrenza della 'ricca' Silicon Valley con le sue auto autonome. L'alleanza segnerebbe anche il rafforzamento dei rapporti economici fra Italia e Francia dopo le recenti nozze siglate fra Luxottica e Essilor e nonostante le tensioni fra Roma e Parigi su vari fronti, primo fra tutti la Tav.

Ecco alcuni numeri della possibile alleanza fra Fca e Renault.

- UN GIGANTE CHE VALE 33 MILIARDI DI EURO: Fca e Renault insieme hanno una capitalizzazione di 33 miliardi di euro.

- SOTTO VW E TOYOTA MA GM BATTUTA: Dall'unione nascerebbe un colosso con vendite globali per 8,7 milioni di unità, poco sotto i circa 10,8 milioni del colosso tedesco e i circa 10 milioni di Toyota, ma più degli 8,38 milioni di Gm.

- CON FCA IN RENAULT-NISSAN SUPERATA VW: La possibile alleanza fra Fca e Renault apre la strada per un ingresso in futuro di Fiat Chrysler nell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Se accadesse nascerebbe il primo costruttore globale con vendite per oltre 15 milioni di auto l'anno. Ma la strada per raggiungere questo obiettivo non è facile considerata la struttura dell'accordo fra Renault e Nissan e le recenti tensioni seguite all'arresto di Carlos Ghosn. Renault ha infatti il 43% di Nissan che a sua volta ha il 15% della casa francese ma senza diritti di voto. Un accordo del 2015 previene comunque a Renault di interferire nella governance di Nissan, un tassello ritenuto centrale dai giapponesi visto che il governo francese è l'azionista più potente di Renault.

- BIG CHE COPRE TUTTI I SETTORI DI MERCATO: Un'unione consentirebbe a Fca di accelerare sull'elettrico e sulle nuove tecnologie, settori in cui Renault è forte, così come lo è sui mercati emergenti. Per Renault Fca potrebbe essere l'occasione di sbarcare negli Stati Uniti, dove Fiat Chrysler sono uno dei protagonisti grazie soprattutto al successo di Jeep e Ram. Fca e Renault insieme sarebbero presenti su tutti i settori di mercato, offrendo ai consumatori dalla Twingo alla Ferrari, passando per la Panda e la Maserati.