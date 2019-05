Italscania cerca giovani talenti da assumere

Italscania, distributore per il nostro Paese del gruppo Scania, cerca giovani talenti da far lavorare nella sua rete distribuita lungo la Penisola di 1000 officine e 18 concessionarie. Per facilitare la ricerca del personale, l'azienda che vende e fornisce assistenza ai veicoli industriali, autobus e motori della multinazionale di Sodertalje, ha lanciato il portale internet www.lavorainscania.it. Tra le varie figure professionali da selezionare spiccano quelle di venditori junior e senior, meccanici specializzati, magazzinieri, elettrauto, accettatori, elettrotecnici ed elettromeccanici.



Nel presentare l'iniziativa, Chiara Vaccari, responsabile della formazione in Italscania, ha chiarito: "Lavorare in Scania significa entrare a far parte di una grande squadra e avere importanti opportunità di crescita in una realtà locale che appartiene però a un contesto globale. Il fattore umano per noi è un elemento di primaria importanza, i nostri meccanici e venditori possono accedere a numerosi momenti di formazione e approfondimento che consentono loro di essere costantemente aggiornati ed affrontare al meglio il percorso di crescita professionale. Siamo costantemente alla ricerca di talenti. Ecco perché abbiamo deciso di lanciare un portale che rappresenta un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro".