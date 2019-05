Seat, De Meo: Tra 3 anni maggior valore di auto nel software

"Andiamo verso una dematerializzazione del prodotto e della vendita auto: nel settore cambierà la catena del valore e la maggior parte di questo valore tra 3-4 anni sarà infatti nel software e non più nell'hardware delle vetture". Lo ha detto il presidente di Seat, Luca de Meo nel corso dell'Automotive Dealer Day di Verona, in una videointervista di Quintegia.



"Liquidità e flessibilità - ha spiegato il manager - sono il futuro ma dobbiamo fare attenzione alla confusione e al dogmatismo di questo periodo, che è sì di transizione ecologica e digitale ma non sarà così veloce. È però anche sbagliato rifiutare il cambiamento: tutta la filiera, compresi i dealer che vogliamo siano attori protagonisti, deve capire come gestire le linee di business della mobilità del futuro, a prescindere dai benefici nel breve termine".



"Entro il 2020 - ha proseguito De Meo - usciranno 2 modelli elettrici e siamo convinti del potenziale di mercato di questa tecnologia, tanto che entro il 2025 dovremmo avere un 20-25% di vetture puramente elettriche".