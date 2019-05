Auto, confronto Anfia-Federauto-Unrae

Prende il via oggi a Verona l'Automotive Dealer Day, l'evento europeo dedicato all'ecosistema dell'auto. Dalle risorse umane alle infrastrutture e dal mercato alle strategie, passando per il branding e la customer care e fino ai canali del noleggio, del post-vendita e dell'usato, l'appuntamento mette a fuoco l'evoluzione di comparto che vale l'11,1% del Pil italiano, a partire dalle direttrici della mobilità come servizio, dell'elettrificazione, della connettività e della guida autonoma. Focus di questa 17ma edizione, che si concluderà il 16 maggio a Veronafiere, il "Business Remix". Oltre 4mila gli addetti ai lavori attesi, 14 brand auto, 6 associazioni di dealer, 10 meeting aziendali e il 70% dei concessionari italiani, per un calendario di circa 60 appuntamenti. Spazio al confronto della filiera oggi alle ore 14, con la conferenza di Anfia, Federauto e Unrae che sarà trasmessa in streaming anche su ANSA Motori.

Nel pomeriggio, un focus su elettrico e mobilità sostenibile (ore 16.30) e il confronto sulle istanze del comparto tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente di Autotorino, Plinio Vanini. Si riparte con la sessione dedicata al "Business Remix" il mercoledì mattina (ore 8.45), anche con i risultati dell'indagine sui consumatori realizzata da Quintegia e il Premio per l'Innovazione Gestionale 2019, il riconoscimento di Quintegia e InterAuto News con il sostegno di Findomestic, riservato al dealer che più si è distinto per innovatività nella gestione della propria azienda. A seguire, anche un focus dedicato alle strategie dei dealer nel business della mobilità (ore 11.30) e il forum "Guardare avanti" (ore 16.45), con i risultati del DealerSTAT 2019 e il keynote speech del fondatore di Hyperloop Transportation Tecnologies, "Bibop" G. Gresta. Tra gli eventi in primo piano per la giornata di giovedì, invece, la sessione "I clienti? Sono su internet" (ore 12.00), con la consegna dell'"Internet Sales Award 2019" e il contributo motivazionale di uno dei volti più noti del rugby mondiale dell'ultimo decennio, Martin Castrogiovanni (ore 15.00). (ANSA).

