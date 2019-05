Accordo Renault Nissan Mitsubishi con Plug and Play in Cina

Alliance Ventures, il fondo di venture capital strategico che investe nelle start-up tecnologiche per il Gruppo Renault, Nissan Motor Company e Mitsubishi Motors, ha annunciato la firma di una partnership con Plug and Play in Cina per sviluppare l'open innovation in questo Paese. ''La Cina è all'avanguardia in termini di innovazione nell'industria automobilistica - ha detto FranoisDossa, presidente di Alliance Ventures - e approfittando delle competenze di Plug and Play in Cina, potremo accedere a start-up e tecnologie che ci consentiranno di trasformare l'esperienza della mobilità''. Alliance Ventures si avvarrà della rete di Plug and Play in Cina per individuare le start-up con cui lavorare o condurre progetti pilota, nonché le tecnologie in cui investire. Renault, Nissan e Mitsubishi Motors potranno, così, avere accesso alle tecnologie di nuova generazione più avanzate ed individuare nuove opportunità di business nel più grande mercato automobilistico mondiale. Come partner di Plug and Play in Cina, Alliance Ventures beneficia dell'ecosistema da questo sviluppato a livello di innovazione, su scala internazionale, e del suo programma di accelerazione semestrale. D'altronde, l'ultimo investimento effettuato da Alliance Ventures - PowerShare, start-up cinese specializzata nella gestione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici - rientrava nel programma di accelerazione di Plug and Play nel settore della mobilità. La prima sessione del programma di accelerazione si è svolta il 26 e 27 marzo a Shanghai, in Cina, ed è stata dedicata alla guida autonoma, alla connettività, all'elettrificazione e alle nuove forme di mobilità. Delle oltre 85 start-up selezionate da Plug and Play in Cina, Alliance Ventures ne ha scelte dieci che parteciperanno al programma di accelerazione della durata di tre mesi. Plug and Play è una piattaforma di innovazione mondiale.



Dalla sede situata nel cuore della SiliconValley, ha creato programmi di accelerazione, servizi di innovazione e un fondo di venture capital interno per dare impulso all'innovazione tecnologica. Presente con 28 sedi in tutto il mondo, conferisce alle start-up i fondi necessari per sviluppare i progetti. Può contare su più di 6.000 start-up e 220 società partner, creando l'ecosistema di start-up più performante in numerosi settori. Le Società che sono entrate a far parte della comunità Plug and Play hanno raccolto oltre 7 miliardi di dollari, con cessioni del portafoglio coronate da successo, come Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound e Zoosk.