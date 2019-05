Cnh Industrial: utile netto 1/o trimestre 264 mln dollari

Cnh Industrial ha chiuso il primo trimestre 2019 con un utile netto da record a 264 milioni di dollari, 0,19 dollari per azione, su ricavi consolidati pari a 6,5 miliardi di dollari. I conti del primo trimestre sono stati approvati dal cda. I ricavi di vendita netti delle Attività Industriali sono stati pari a 6 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto al primo trimestre del 2018 (+2% a cambi costanti), con un impatto delle differenze cambio di conversione che hanno più che compensato la solida performance dei prezzi in Agriculture e Construction, e i miglioramenti dei volumi di vendita in Commercial and Specialty Vehicles. L'ebit adjusted delle Attività Industriali è aumentato del 7% a 278 milioni di dollari, con un margine del 4,6% (in crescita di 50 punti base). L'ebitfa adjusted delle Attività Industriali è pari a 525 milioni di dollari, con un margine dell'8,7%, stabile rispetto al primo trimestre del 2018. L'utile netto adjusted è pari a 248 milioni di dollari nel primo trimestre del 2019, con un risultato diluito per azione adjusted pari a 0,18 dollari (in crescita del 29% rispetto al primo trimestre del 2018), un risultato record per il primo trimestre. L'indebitamento netto industriale al 31 marzo 2019 è pari a 1,5 miliardi di dollari, in crescita di 0,9 miliardi di dollari rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto del normale aumento stagionale nel capitale di funzionamento nel primo trimestre.

Cnh Industrial: confermati obiettivi 2019, ricavi a 28 mld dlr

Cnh Industrial riconferma i propri obiettivi per il 2019: ricavi di vendita netti delle Attività Industriali attesi a circa 28 miliardi di dollari, un risultato diluito per azione adjusted tra 0,84 e 0,88 dollari, e indebitamento netto industriale tra 0,4 e 0,2 miliardi di dollari.