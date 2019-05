Volvo aumentano vendite e ricavi netti primo trimestre 2019

Aumentano le vendite ai privati e i ricavi netti mentre scende l'utile operativo. Sono questi in estrema sintesi i risultati registrati da Volvo Cars nel primo trimestre dell'anno. Le previsioni per il 2019 - si legge in una nota diffusa dalla casa - restano comunque invariate con un target fissato di crescita in termini di vendite e ricavi. ''L'aumento delle vendite registrato nel primo trimestre dell'esercizio è una dimostrazione dell'interesse suscitato dalla gamma di prodotti di Volvo Cars - ha detto il ceo Håkan Samuelsson - . Abbiamo registrato una crescita in tutti e tre i principali mercati internazionali, aumentando i ricavi più rapidamente rispetto ai volumi. Da un confronto con lo scorso anno risulta che la redditività ha risentito dell'aumento delle tariffe e della maggiore pressione sui prezzi in molti mercati''.



Nel dettaglio, le vendite a privati globali nel primo trimestre sono aumentate del 9,4%, per un totale di 161.320 vetture consegnate mentre i ricavi netti sono stati pari a 62.910 milioni di corone svedesi, in aumento del 10,7% rispetto al 1° trimestre 2018. L'utile operativo a 2.919 milioni di corone svedesi è stato in calo del 19,3% rispetto al 1° trimestre 2018 mentre l'utile netto a 2.005 milioni di corone svedesi, ha registrato una contrazione del 21,6% rispetto al prime trimestre 2018. Il margine EBIT, infine, si è attestato al 4,6%, rispetto al 6,4% di primi tre mesi dell'anno scorso.