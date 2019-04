Mercedes cancella produzione pick-up Classe X in Argentina

Inatteso stop al programma di 'attacco' al redditizio segmento dei pick-up da parte di Mercedes attraverso la produzione, oltre che in Spagna, in America del Sud del recente modello Classe X, frutto della collaborazione con l'Alleanza Renault Nissan. Il Gruppo tedesco ha infatti 'divorziato' dai partner franco-nipponici, limitatamente a questo programma che coinvolgeva la fabbrica Nissan di Santa Isabela, in Argentina.



Ma, come ribadiscono molti media, questa decisione arriva dopo l'annuncio che la prossima Smart non sarà più prodotta assieme a Renault bensì in Cina con Geely, a confermare una situazione di 'raffreddamento' nei rapporti tra i soci. Le ragioni dello stop al pick-up Classe X in America del Sud, e quindi dell'annullamento del lancio in Brasile e altri mercati nel corso del 2019, viene giustificato - come riporta il sito brasiliano Autosgredos - dall'attuale contesto economico in quella Regione e dopo aver valutato la fattibilità e convenienza finanziaria di questo progetto. Dal Gruppo Daimler arriva una dettagliata dichiarazione che spiega l'iter dell'accordo e l'attuale situazione. ''Nell'aprile 2015, Daimler e Nissan - si legge nella nota - hanno annunciato che avrebbero sviluppato un pick-up da 1 tonnellata per Mercedes-Benz Vans, il primo modello di questo tipo di una Casa automobilistica premium. Il pickup Mercedes-Benz condivide parte dell'architettura con Nissan NP300, ma è stato progettato e sviluppato da Daimler per soddisfare le esigenze specifiche dei suoi clienti. Da settembre 2017, il pick-up Mercedes-Benz da 1 tonnellata, X-Class, è costruito da Nissan nello stabilimento di Barcellona, in Spagna, insieme a Nissan Navara e al Renault Alaskan. Mercedes-Benz Vans ha consegnato nel 2018 il modello X-Class a clienti in Europa e successivamente in Sudafrica e Australia sono state seguite nel 2018. Per quanto riguarda la fabbricazione del Mercedes-Benz X-Class in America Latina, è stato deciso di non produrlo in Argentina dopo aver esaminato il caso aziendale e in linea con i partner della JV''. E con un preciso riferimento ai rapporti generali si sottolinea che '' L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e Daimler ribadiscono che la loro cooperazione è solida e che entrambe le parti continuano a raccogliere i frutti di questa collaborazione di lunga data e di successo, che comprende una serie di attività di R&S e produzione in tutto il mondo. Si rispettano reciprocamente e le decisioni commerciali dell'uno e dell'altro''.