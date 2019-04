Renault, immatricolazioni in calo nel primo trimestre

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Con un fatturato di 12,5 miliardi di euro, il gruppo Renault chiude il primo trimestre del 2019. Le immatricolazioni del Gruppo si riducono del 5,6% con 908.348 veicoli, in un mercato mondiale in calo del 7,2%. Resiste invece la quota di mercato che si attesta al 4,1%, in rialzo di 0,1 punti. Nel dettaglio, in Europa, le vendite del Gruppo crescono del 2,0% in un mercato in calo del 2,4%, grazie alle performance di Clio e al successo di nuovo Duster. In Brasile, le consegne del Gruppo Renault crescono del 29,4%, registrando una quota di mercato record dell'8,9% mentre in Russia, il mercato e i volumi del Gruppo sono praticamente stabili rispetto al 2018, con una penetrazione del 28,5%. Lada Granta è il modello più venduto.



In Argentina e in Turchia, Renault continua a conquistare quote di mercato, con vendite in calo rispettivamente del 47% e del 42%, su mercati che perdono il 49% e il 44%. In Iran, invece, il Gruppo ha interrotto le vendite a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti da agosto 2018.



Il piano di lancio dei nuovi modelli è in corso, con l'imminente commercializzazione di nuova Clio in Europa, di Arkana in Russia, di Triber in India e di City K-ZE in Cina.



Nel primo trimestre 2019, il fatturato del Gruppo raggiunge 12.527 milioni di euro (-4,8%). Il fatturato del Ramo Auto, AVTOVAZ esclusa, ammonta a 10.916 milioni di euro, in calo del 6,3%. Tale variazione è dovuta alla contrazione dei volumi (-4,7 punti) e delle vendite ai partner (-3,1 punti). Gli effetti dei cambi sono stati negativi per 1,5 punti, a causa principalmente della svalutazione del Peso argentino, del Real brasiliano, del Rublo russo e della Lira turca. L'effetto prezzi è positivo per 0,3 punti e gli effetti di mix per 1 punto. Il Finanziamento delle vendite (RCI Banque) realizza un fatturato di 844 milioni di euro nel trimestre, in rialzo del 6,4% rispetto al 2018. Il numero di nuovi contratti di finanziamento si riduce del 2,7% a causa, in particolare, di una minore attività in Turchia e Argentina.



Il contributo di AVTOVAZ al fatturato del Gruppo si attesta a 767 milioni di euro nel trimestre, in rialzo del 7,1%, grazie alla crescita delle vendite di Lada e nonostante un effetto cambio negativo di 67 milioni di euro.



Per il 2019, il gruppo conferma i suoi obiettivi puntando ad un fatturato in crescita, ad un margine operativo del Gruppo del 6% circa ed a un free cash-flow operativo del Ramo Auto positivo.(ANSA).