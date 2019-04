Veicoli commerciali, +4,1 vendite Ue a marzo

Per il terzo mese consecutivo cresce il mercato dei veicoli commerciali in Europa. A marzo le immatricolazioni, secondo i dati dell'Acea, sono state il 4,1% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Alla crescita hanno contribuito tutti i segmenti, ad eccezione di autobus e pullman.

Hanno registrato risultati positivi tre dei cinque maggiori mercati Ue: Regno Unito (+10,3%), Germania (+ 8,7%) e Spagna (+ 4,9%). Per contro, le immatricolazioni sono diminuite del 3,4% in Italia, mentre i volumi francesi sono rimasti più o meno simili allo scorso anno (-0,3%).

Nel primo trimestre 2019, il mercato Ue per i veicoli commerciali è aumentato del 5,1%, con 654.657 nuovi veicoli commerciali registrati tra gennaio e marzo. La Germania ha registrato guadagni a doppia cifra (+ 12,8%), seguita da Regno Unito (+8,9%), Francia (+4,4%) e Spagna (+3,1%). L'Italia ha visto un leggero calo della domanda (-0,5%).