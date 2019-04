Renault, 4 nuovi veicoli commerciali per rinnovo gamma

Forte dei suoi 120 anni di esperienza e la leadership nel mercato europeo dei veicoli commerciali (anche elettrici), il gruppo Renault presenta quattro nuovi veicoli: Master, Trafic, Alaskan e Kangoo Z.E. Concept che anticipa il futuro rinnovo del Kangoo previsto nel 2020. Dopo aver lanciato lo scorso anno, con Master Z.E., il quarto veicolo commerciale elettrico della gamma, il gruppo Renault conserva la leadership in Europa in questo segmento, con una quota di mercato del 46,2%, in particolare grazie al suo best-seller, Kangoo Z.E.

Oltre alle frontiere dell'Europa, Renault punta ad estendere la sua leadership in nuovi mercati. Il gruppo sta già rafforzando la sua presenza in Cina, con la creazione di RBJAC (Renault Brilliance Jinbei Automotive Company), in Corea del Sud, con il lancio di Renault Master, e in America Latina, dove Renault detiene una quota di mercato del 16,9% e ha lanciato un nuovo Kangoo. ''Il 2018 è stato un anno record per i veicoli commerciali del gruppo Renault, con una crescita del 34% rispetto all'anno precedente. Nel 2019 continueremo a rinnovare la nostra gamma per soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Grazie al nostro marchio specialista Renault Pro+ e alla proposta di servizi connessi, continueremo a sviluppare soluzioni innovative per aiutare i nostri clienti professionali a espandere e migliorare il loro business'' ha sottolineato Denis Le Vot, direttore Alleanza della Divisione Veicoli Commerciali Renault-Nissan. Nel 2018, al Salone di Hannover, il gruppo Renault ha posto le basi per la sua visione del veicolo commerciale entro il 2030, presentando la concept-car EZ-PRO, per anticipare il futuro della consegna dell'ultimo miglio per tutti i clienti professionali. Il gruppo Renault presenta EZ-FLEX, per soddisfare le esigenze della consegna urbana dell'e-commerce di domani. Elettrico e connesso, questo veicolo commerciale sperimentale, compatto e agile, è stato progettato per una mobilità urbana sostenibile. Inaugura un nuovo approccio collaborativo, innovativo e inedito: sarà prestato a diversi professionisti in Europa per raccogliere tutti i dati d'uso rilevanti al fine di comprendere meglio la realtà, le sfide e i nuovi utilizzi della consegna urbana dell'ultimo miglio. Leader europeo dal 1998 nel mercato dei van (veicoli commerciali, pickup esclusi) con una quota di mercato del 14,6% nel 2018, il gruppo ha stabilito un nuovo record mondiale di vendite nel 2018 con 619.229 immatricolazioni (+34% di crescita - quasi il 6% di quota di mercato, Nord America escluso), rafforzando la sua posizione non solo in Europa ma anche in America Latina e Asia Pacifico. Leadership nel mercato del veicolo commerciale elettrico Renault è un pioniere e leader in Europa nel settore del veicolo commerciale elettrico (46,2% di quota di mercato), principalmente con Kangoo Z.E., il suo best-seller, che nel 2018 ha venduto 8.764 unità. Nel 2018, la gamma di veicoli elettrici Renault per professionisti è stata ulteriormente ampliata con il lancio di Master Z.E.



Innovativo nei suoi prodotti, nel loro design, nelle tecnologie e nei servizi proposti, il gruppo facilita la vita dei suoi clienti, sia professionisti che privati. Per riaffermare la propria leadership nel mercato dei veicoli commerciali, rinnova nel 2019 parte della gamma presentando nuovo Master e nuovo Trafic. A sua volta, il pickup nuovo Renault Alaskan beneficia di nuove funzionalità, a vantaggio di una maggiore robustezza. Infine, la showcar Renault Kangoo Z.E.



Concept preannuncia la nuova generazione di Kangoo, che sarà commercializzata dal 2020. ''Nell'ambito del rinnovamento della sua gamma, Renault offre a Master e Trafic un'identità estetica comune rinforzata.



Questo design moderno, robusto, espressivo e valorizzante si ritrova sulla parte anteriore di tutti i nostri veicoli commerciali, nella scia di nuovo Renault Alaskan. Ne beneficerà anche la prossima generazione di Kangoo, prefigurata dalla show-car urbana ed elettrica Kangoo Z.E. Concept'' ha detto Laurens van den Acker, direttore del Design Industriale del gruppo Renault.