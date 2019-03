Ford, al Go Further la vision della mobilità futura

Al Go Further Event, che si terrà ad Amsterdam il prossimo 2 aprile, l'Ovale Blu condividerà la propria vision sul futuro della mobilità, che passa attraverso l'introduzione di smart vehicles pensati per uno smart world.



A presentare il 'nuovo corso' dell'Ovale Blu ci saranno Steven Armstrong, Group Vice President and President Ford of Europe, Middle East and Africa, che, dal primo aprile, assumerà il ruolo di Chairman Ford of Europe ed altri Executive insieme a Stuart Rowley, futuro President Ford of Europe.



La visione Ford sul futuro della mobilità include una nuova generazione di veicoli smart che contribuiranno a un futuro più ecosostenibile e porteranno i valori Ford di affidabilità, piacere di guida e accessibilità anche nell'ambito dei veicoli elettrificati.



Infatti, l'Ovale Blu, oggi, ha annunciato l'introduzione della versione benzina EcoBoost Hybrid di Fiesta e Focus, che saranno lanciate sul mercato il prossimo anno, contribuendo al progetto Ford di offrire una sempre più ampia gamma di soluzioni elettrificate per i consumatori europei.



Le nuove Fiesta e Focus EcoBoost Hybrid saranno equipaggiate con una motorizzazione Mild-Hybrid pensata per esaltarne l'efficienza nei consumi, accrescendo l'esperienza di guida con performance più potenti e reattive.



Oltre a Fiesta e Focus EcoBoost Hybrid, l'Ovale Blu ha presentato anche la nuova Mondeo Hybrid, equipaggiata con una motorizzazione Hybrid a doppia alimentazione con un motore benzina e due elettrici, rappresentando una valida alternativa ai motori diesel.