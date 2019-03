Per Toyota e Suzuki scambio di piattaforme per i nuovi modelli

A poco più di due anni dalla firma del memorandum d'intesa per la realizzazione di partnership industriali, siglato nel febbraio del 2017, Toyota Motor Corporation e Suzuki Motor Corporation hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per "iniziare a considerare collaborazioni concrete in nuovi campi". Tra queste è indicata la realizzazione per entrambi di modelli sviluppati sulle piattaforme del partner. In particolare saranno forniti a Suzuki per l'Europa due nuove proposte elettrificate, progettate sulla base del Rav4 e della Corolla wagon.

In aggiunta, l'accordo punta a rafforzare l'impegno Toyota nell'elettrificazione e quello Suzuki nelle tecnologie per veicoli compatti. Nel dettaglio delle possibili nuove collaborazioni sono state indicate da parte della Casa delle Tre ellissi verso Suzuki anche la fornitura a livello globale di sistemi di alimentazione ibridi e di componenti elettrificate per il mercato indiano.

Per quello che riguarda il contributo da Suzuki a Toyota è previsto lo sviluppo e la produzione di due veicoli per il mercato indiano, la licenza per la produzione di motori compatti che saranno assemblati dallo stabilimento polacco della Casa delle Tre Ellissi, la fornitura alla Toyota per l'Africa delle Baleno, Vitara Brezza, Ciaz, Ertiga costruite in India.

Entrambi i partner lavoreranno insieme allo sviluppo delle potenzialità degli stabilimenti di Suzuki in India, con la progettazione congiunta di un monovolume Toyota di segmento C, da fornire anche alla Casa di Hamamatsu. Dal 2022 il nuovo Suv compatto Vitara Brezza sarà costruito nell'impianto indiano Toyota Kirloskar Motor di Bodadi, nello stato di Karnataka.