Grandland X guida offensiva Opel sul mercato russo

Il Suv di medie dimensioni Grandland X guiderà con il monovolume Zafira Life e con il commerciale Vivaro l'offensiva che Opel si appresta a lanciare in Russia. La Casa del Fulmine ha annunciato che affronterà con nuova vitalità il grande mercato del Paese euroasiatico, rinnovando i mandati ai precedenti concessionari, da 15 a 20, con l'intenzione a breve di raddoppiarne il numero, e producendo in loco sia la Zafira Life sia il Vivaro. I due modelli saranno assemblati nell'impianto di Kaluga, di proprietà del gruppo PSA.

I tre veicoli costituiranno la base del rilancio del brand in Russia, già a partire da quest'anno, con commercializzazione a partire dal quarto trimestre.

L'iniziativa segue di un anno l'ingresso del Costruttore tedesco in Ucraina e si concretizza nell'ambito del piano industriale di crescita denominato Pace! che punta molto sull'espansione delle vendite su nuovi mercati e ambisce entro il 2025 alla produzione del 10% dei volumi al di fuori della UE.

''Per raggiungere questo risultato - chiariscono da Russelsheim -, il marchio rafforzerà ulteriormente la propria presenza sui mercati asiatici, africani e sudamericani dove è già operativo ed entrerà in più di 20 nuovi mercati esteri entro 2022''.

La Russia, sottolinea il Ceo di Opel Michael Lohscheller, Ceo di Opel, ''è un mercato di grandi dimensioni, strategicamente importante e molto interessante, con un potenziale enorme. Un aumento significativo di esportazioni e profitti è uno dei pilastri del nostro piano Pace! E in quest'area stiamo compiendo dei progressi importanti. Noi siamo un marchio tedesco con una lunga tradizione e una reputazione eccellente, pertanto sfrutteremo sicuramente queste caratteristiche. La possibilità di produrre localmente è un chiaro esempio di quanto sia importante per Opel far parte di Groupe PSA''.