Landi Renzo: nel 2018 utile in crescita a 4,5 milioni di euro

Landi Renzo, la società attiva negli impianti a Gpl e metano per auto, ha chiuso il 2018 con un utile netto a 4,5 milioni, in crescita rispetto ai 3,7 milioni del 2017. Sale anche il fatturato che si attesta a 188,1 milioni, in aumento del 12,5% rispetto ai 167,1 milioni dell'anno precedente.

L'Ebitda si attesta a 21,5 milioni (25,2 milioni l'ebitda adjusted) in aumento rispetto ai 2,7 milioni dell'esercizio precedente. L'amministratore delegato di Landi Renzo, Cristiano Musi, si è detto orgoglioso del "lavoro fatto nel 2018. Abbiamo già raggiunto alcuni degli obiettivi previsti nel piano strategico 2018-2022. Nel 2019 vogliamo concentrare tutte le nostre forze in questo percorso di crescita".