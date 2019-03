Kia Motors Italia e Shell Italia rinnovano partnership

A nove anni dalla partnership siglata nel 2010, Kia Motors Company Italia e Shell Italia Oil Products rinnovano per ulteriori tre anni il loro accordo commerciale di collaborazione. La società importatrice dei veicoli coreani, emanazione diretta di Kia Motors Europe, e la Filiale dell'azienda olandese produttrice di oli combustibili e carburanti, presente nel nostro Paese dal 1912, proseguiranno così un rapporto che "unisce i valori di qualità, sicurezza e trasparenza offerti dalla rete Kia Service alla storia di technology leadership di Shell" e durante il quale le due realtà hanno sviluppato varie iniziative comuni, come campagne promozionali e programmi di assistenza.



Il nuovo contratto avrà durata sino al 2021. In tale ambito la società petrolifera si "conferma un partner strategico per una corretta manutenzione delle vetture, Shell continuerà a fornire alla Rete di assistenza Kia Service i propri olii lubrificanti, formulati con la rivoluzionaria tecnologia PurePlus". Si tratta di prodotti che, viene sottolineato, "assicurano prestazioni migliori in termini di viscosità, minor coefficiente d'attrito interno e ridotta volatilità rispetto ai tradizionali oli base, contribuendo a prolungare la durata del motore, a ridurre i costi di manutenzione e il consumo d'olio, a contenere il consumo di carburante e a migliorare la pulizia del motore".



Alla firma del rinnovo dell'accordo, Nicola Marsala, direttore post-vendite di Kia Italia, ha commentato: "Shell è un partner importante per noi e per la nostra strategia di crescita in Italia. L'obiettivo è garantire sempre una piacevole esperienza con il nostro marchio. Per questo da dieci anni raccomandiamo i lubrificanti Shell Helix".



Benedetto Forlani, presidente Shell Italia Oil Products e marketing manager Lubrificanti Europa, ha aggiunto: "Tutti i proprietari di un veicolo Kia potranno continuare a beneficiare e a trarre il massimo vantaggio dall'uso di Helix Ultra, il miglior lubrificante di sempre che assicura massime prestazioni di efficienza e performance dei motori nel pieno rispetto dell'ambiente".