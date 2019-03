Fca: richiama in Usa 862.520 auto per emissioni

Fca richiama negli Stati Uniti 862.520 auto per le emissioni. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, sottolineando che il richiamo è il risultato dell'indagine sulle emissioni dell'Agenzia per la protezione Ambientale americana.

Il richiamo sarà effettuato in fasi durante il 2019 e, nel frattempo, gli automobilisti potranno continuare a guidare le loro auto. L'Agenzia per la Protezione Ambientale continuerà a indagare su altri veicoli Fca.

Il richiamo di Fca, che interessa le auto a benzina, è stato volontario e ha come oggetto modelli fino all'anno 2011. Fra questi la Jeep Compass, il Dodge Journey, il Dodge Avenger e il Dodge Caliber. Il richiamo sarà effettuato in fasi a partire dai modelli più vecchi, spiega l'Epa.

"L'Epa dà il benvenuto all'azione di Fca di richiamare volontariamente i veicoli che non rispettano gli standard sulle emissioni americani. Offriremo assistenza ai consumatori nel navigare il richiamo e continuare ad assicurare che i produttori di auto rispettino le leggi messe a punto per tutelare la salute umana e l'ambiente" afferma Adrew Wheeler, il numero uno dell'Agenzia per la Protezione Ambientale. I proprietari dei veicoli richiamati riceveranno una notifica da Fca quando i componenti da cambiare nella loro auto saranno disponibili. "Nel frattempo potranno continuare a guidare le loro auto. Visto l'elevato numero di veicoli coinvolti e la necessita' di componenti da sostituire, il richiamo sarà attuato in fasi durante il 2019".