Auto: Cina, -13,8% vendite a febbraio a 1,48 milioni

La vendita di nuove auto in Cina ha registrato a febbraio un calo annuo del 13,8%, a 1,48 milioni di unità, segnando l'ottava flessione mensile consecutiva e la sesta a doppia cifra.

Secondo i dati diffusi oggi dalla China Association of Automobile Manufacturers, il principale mercato mondiale delle quattro ruote continua a perdere terreno: il governo di Pechino, non a caso, punta a reintrodurre sussidi agli acquisti nelle aree rurali a favore di piccoli truck e veicoli per passeggeri più rispettosi dell'ambiente.