(ANSA) - NEW YORK, 8 MAR - Tesla ha raggiunto un accordo con alcune banche cinesi per assicurarsi un finanziamento da 521 milioni di dollari per la costruzione di un suo impianto nel Paese. Per Tesla si tratta di un tassello importante per iniziare a produrre il Model 3 nel suo primo impianto fuori dai confini americani. L'intesa è stata raggiunta con China Construction Bank, Industrial & Commercial Bank of China e Shanghai Pugond.





