Maserati svilupperà propri motori benzina elettrificati

Maserati è impegnata in un intenso programma di sviluppo di nuovi modelli e di nuove tecnologie, tra cui una gamma di motori a benzina elettrificati al 100% del Tridente che sostituiranno ''al termine dell'attuale accordo di cooperazione'' quelli che vengono fabbricati da Ferrari.

Lo ha detto a margine del Salone dell'Auto di Ginevra Harald Wester, CEO di Maserati: ''Mike Manley (CEO del Gruppo FCA ndr) ha preso una posizione decisa sul nostro brand e stiamo lavorando con qualche adattamento rispetto al programma presentato nel giugno scorso''. Wester ha poi spiegato che ''i nuovi motori saranno al 100% Maserati e saranno elettrificati'', sottolineando che ''non ci saranno comunanze con il programma ibrido di Ferrari''.

Wester non ha escluso invece che questa nuova generazione di motori a benzina possa ''essere condivisa anche con Alfa Romeo''. Parlando dello stabilimento di Modena, il CEO della Casa del Tridente ha confermato quanto era stato comunicato nei giorni scorsi al termine di un incontro con le autorità locali, e cioè che in quella che è ''la casa di Maserati'' e che già oggi è il centro di sviluppo propulsori, si fabbricherà ''qualche migliaio di unità della nostra prossima sportiva''.

Nel confermare che il programma per il modello Alfieri ''è ancora vivo'' Wester ha detto che ''Maserati rappresenterà la punta di diamante del piano elettrico di FCA''.