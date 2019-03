Mercedes pronta a transizione vendite nuovo con l'e-commerce

Prodotti giusti e corretto rapporto con il cliente sono la base su cui costruire la crescita commerciale anche e sopratutto nel mondo premium. Ciò deve tener conto non solo della trasformazione del mercato ma anche dalla diversa cultura e dalle diverse abitudini di comportamento degli utenti, compreso l'acquisto on-line. E' quanto ha ribadito ad ANSA Britta Seeger, membro del board di Daimler AG con la responsabilità marketing e vendite di Mercedes, in un incontro a margine del Salone dell'Auto di Ginevra. ''Se guardiamo al digital customer - ha detto Britta Seeger - e confrontiamo la situazione odierna con quella di solo 10 anni fa, vediamo che il cliente va oggi in concessionaria molto informato, avendo già confrontato diversi modelli e con una idea precisa di quello che vuole. E quasi tutti i nostri clienti ci evidenziano una aspettativa, che il dealer possa discutere correttamente la configurazione già fatta on-line. Chi ha intenzione di acquistare un'auto nuova si sta spostando sempre più verso l'e-commerce. Mercedes si sta preparando a questa transizione. Già nel nostro settore dell'usato i clienti sono già pronti per transazioni via internet''. Nel ribadire che l'azienda guarda con ottimismo al 2020 come un anno di crescita, la responsabile marketing e vendite di Mercedes ha detto: ''Oggi abbiamo una gamma di prodotti giusti, che sono stati adattati in mercati specifici, come quello cinese ai gusti dei clienti - ha detto Britta Seeger - ed questa la ragione di una crescita molto forte in quel Paese''. Ogni modello Mercedes, ha ribadito la responsabile marketing e vendite, ''nasce per l'Europa come per gli Stati Uniti sulla base delle richieste e dei gusti dei clienti ed uno dei nostri punti forti resta il fornire la stessa esperienza Mercedes a bordo di modelli a benzina, diesel, ibridi plug-in e ora anche elettrici''. Per ciò che riguarda l'adattamento dell'offerta della Stella a Tre Punte all'evoluzione dei mercati, Britta Seeger ha sottolineato che ''potrà esserci una estensione della gamma della Classe V, soprattutto in funzione della Cina e dell'introduzione della guida autonoma. ''Nel caso del pick-up dove siamo presenti con Classe X - ha specificato - non è invece in programma di un altro modello''.



Ed ha spiegato che lo stop alla produzione e alla vendita della SLC è legata ad un restringimento in quella fascia del segmento cabrio, che invece ''è in espansione nella fascia alta, soprattutto con quattro posti''.