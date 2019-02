Renault supera la soglia 200mila veicoli elettrici in Europa

Risultati positivi per Renault, che ha superato la soglia dei 200.000 veicoli elettrici venduti in Europa. Il raggiungimento di questo obiettivo va di pari passo anche con un giro di boa simbolico in Francia, con 100.000 veicoli elettrici immatricolati. Questa doppietta sottolinea la leadership di Renault sul mercato europeo dei veicoli elettrici e la crescita delle vendite in questo settore. Dal lancio della gamma elettrica nel 2011, Renault è leader del mercato elettrico in Europa per il quarto anno consecutivo.



Quasi un veicolo elettrico su tre che circola sulle strade europee è Renault. Nel 2018 le vendite di veicoli elettrici Renault in Europa hanno registrato una crescita del 36%, con una forte accelerazione nel secondo semestre, a +62%. In Francia, la marca detiene da sola il 56,8% del mercato dei veicoli elettrici, autovetture e veicoli commerciali. Il segreto del successo è racchiuso in una gamma completa, di tutte le taglie, che spazia da Zoe (40mila immatricolazioni nel 2018) a Kangoo Z.E. fino ad arrivare a Master Z.E. e al quadriciclo Twizy. Il Gruppo ha annunciato, a giugno 2018, un investimento di oltre un miliardo di euro in Francia, ormai polo di eccellenza del veicolo elettrico nell'ambito dell'Alleanza. Il Gruppo prevede entro il 2022 l'introduzione a Douai di una nuova piattaforma elettrica dell'Alleanza per creare un secondo sito di produzione Renault di veicoli elettrici; il raddoppiamento della capacità produttiva di Zoe e lancio di nuova Zoe nello stabilimento di Flins, unico sito di produzione di Zoe nel mondo; la triplicazione della capacità produttiva dei motori elettrici a Cléon ed introduzione del motore elettrico di nuova generazione a partire dal 2021 ed investimenti a Maubeuge per la produzione della prossima generazione della famiglia Kangoo, tra cui il veicolo commerciale elettrico Kangoo Z.E.