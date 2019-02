Il mercato dei veicoli commerciali a gennaio è cresciuto in Europa del 6,2%: le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 199.853, volume record per il primo mese dell'anno.

Tutti i principali mercati sono in crescita a eccezione dell'Italia (-1,3%) con la Germania che registra il più alto livello del mese (+15,8%), seguito da Uk (+9.7%), Francia (+8.4%) e Spagna (+8.3%).