Audi vuole ridurre manager del 10% per tagliare i costi

Audi intende ridurre del 10% i manager della Casa automobilistica nell'ambito del piano per tagliare i costi di 15 miliardi di euro entro il 2022. Lo ha annunciato, riferisce Automotive News Europe, il Ceo Bram Schot al giornale tedesco Handelsblatt. "Una cosa è certa - ha spiegato - i nostri costi sono troppo alti". Nel dicembre scorso Audi aveva reso noto che investirà 15,9 miliardi entro il 2023 nell'auto elettrica, nella digitalizzazione e nella guida autonoma. La Casa di Ingolstadt, sempre secondo quanto spiegato da Schot, vuole ridurre di un terzo i tipi di motorizzazione e intende ridurre i turni notturni nel suo quartier generale.



A gennaio le vendite globali di Audi sono diminuite del 3%, trascinate al ribasso dal -8,5% registrato in Europa a causa dell'introduzione dei test di omologazione Wltp. In Germania, peraltro, le vendite sono aumentate dell'1,5%, mentre in Cina sono cresciute del 5,1%. Negli usa è stata registrata una flessione dell'1,8%.