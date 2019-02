Dazi: Ue, se Usa li imporrà su auto reagiremo subito

"Sappiamo che c'è stata questa notifica" al presidente Usa Donald Trump del rapporto sull'import delle auto europee, e "se fosse il caso" dell'annuncio di dazi americani "saremo in misura di reagire immediatamente". Lo ha affermato il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, sottolineando però che Bruxelles "lavora nel contesto dell'accordo di luglio tra i presidenti Juncker e Trump" per una "agenda commerciale positiva", per cui "l'Ue si atterrà a questa finché lo faranno anche gli Usa". "Da parte nostra abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare" per mettere in atto la dichiarazione congiunta estiva, dall'aumento dell'import di soia americana al mandato negoziale con gli Stati Uniti ora al voto dei 28 per eliminare i dazi sui beni industriali, ha ricordato il portavoce. Certo è che se gli Usa prenderanno misure "a detrimento" degli interessi europei, "l'Ue reagirà in modo rapido e adeguato". Le relazioni commerciali transatlantiche saranno in agenda venerdì alla riunione informale di Bucarest dei ministri europei del commercio.

Dazi: Trump riceve rapporto su effetti import auto

''Il segretario al Commercio Wilbur Ross ha consegnato formalmente al presidente Donald Trump i risultati dell'indagine del suo dipartimento sugli effetti dell'import di auto e componenti sulla sicurezza nazionale''. Lo afferma il Dipartimento al Commercio in una nota.

Dazi: Berlino, attendiamo decisione Trump su auto, ha 90 giorni

Sui dazi sulle auto europee Berlino attende la decisione di Donald Trump, che ha 90 giorni di tempo. Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda in proposito. Seibert ha spiegato che il presidente Usa ha 90 giorni di tempo per decidere sull'indagine interna sull'import delle auto europee; il portavoce ha sottolineato di non conoscere il contenuto del rapporto presentato al capo della Casa bianca, ma che questo "arriverebbe alla conclusione che le auto dell'Ue costituiscano un pericolo per la sicurezza nazionale" degli Usa. "La Commissione Ue ha fatto presente, già a maggio, di ritenere che queste importazioni non rappresentino un pericolo per la sicurezza interna e che la decisione di introdurre dei dazi provocherebbe danni all'economie europea, americana e anche su scala globale. Ora aspettiamo la decisione", ha aggiunto. Il governo tedesco punta sul negoziato, con gli Usa, e appoggia la Commissione europea nelle trattative. "Questa, secondo noi, è la strada giusta", ha aggiunto Seibert.