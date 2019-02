Renault: utile cala a 3,4 mld in 2018, pesa Nissan

Renault archivia il 2018 con l'utile netto in calo a 3,45 miliardi di euro dai 5,3 miliardi del 2017.

La casa automobilistica francese, che soffre lo scandalo Nissan e l'arresto dell'allora amministratore delegato Carlos Ghosn, ha spiegato che la flessione dei profitti è dovuta "principalmente al contributo di Nissan, in calo di 1,28 miliardi di euro". L'utile operativo dell'intero anno è stato di poco inferiore ai 3 miliardi di euro, rispetto ai 3,8 miliardi di euro dell'anno precedente. Il fatturato ha segnato un calo del 2,3% a 57,4 miliardi di euro nel 2018, dovuto però prevalentemente agli effetti valutari. Le vendite del gruppo sono aumentate del 3,2% a 3,88 milioni di veicoli per effetto dell'integrazione dei marchi cinesi Jinbei e Huasong dal primo gennaio 2018. Per il 2019, Renault si attende "un margine operativo di Gruppo nell'ordine del 6%".